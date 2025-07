“Le circostanze esatte sono ora oggetto di indagine. La famiglia Spohr ha espresso il proprio profondo cordoglio ai familiari della vittima”. Con queste parole, riportate dal quotidiano tedesco Bild, l’avvocato di Vivian Spohr commenta il drammatico incidente avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cervo, in cui ha perso la vita la giovane Gaia Costa, 24enne di Tempio.

La donna, top manager tedesca e moglie di Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa dal 2014, era alla guida di una BMW X5 quando ha investito la ragazza sulle strisce pedonali di via Aga Khan. L’incidente è avvenuto nei pressi della residenza estiva che la coppia possiede in zona. In quel momento la donna era da sola: il marito infatti non si trovava a bordo del veicolo.

Dopo l’accaduto, Vivian Spohr è subito rientrata in Germania. Intanto, mentre l'auto di Vivian Spohr, è stata posta sotto sequestro, le autorità italiane stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente.