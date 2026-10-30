Proseguono le indagini sull'omicidio di Pietro Sciusco, il 42enne originario della Puglia morto in ospedale a Olbia per le ferite riportate durante un'aggressione avvenuta nel pomeriggio di martedì 27 ottobre 2026, sul marciapiede di corso Umberto, in pieno centro.

Dalle prime ore di questa mattina, venerdì 30 ottobre, i Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, guidati dal tenente colonnello Nicola Pilia, sono impegnati nelle ricerche dell'arma utilizzata per uccidere l'uomo. Alle operazioni partecipano anche i sommozzatori dell'Arma, che stanno perlustrando i fondali del golfo antistante la passeggiata del lungomare olbiese. L'ipotesi degli investigatori è che l'arma del delitto possa essere stata gettata in mare.

Intanto, in mattinata, è previsto nel tribunale di Tempio Pausania l'interrogatorio di Mohamed Abdou Elchodary, il ventenne di nazionalità egiziana arrestato dai carabinieri dopo meno di 24 ore di ricerche. Il giovane, principale indiziato per l'omicidio, sarà ascoltato dalla giudice per le indagini preliminari Federica Di Stefano.

Il ventenne era stato rintracciato dai militari all'interno di una villetta disabitata e in fase di ristrutturazione in via Genova, a poca distanza dal luogo in cui si è consumata l'aggressione mortale.

Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per presunti precedenti episodi di violenza nel centro di Olbia. L'ultimo risale a poco più di una settimana fa, quando sarebbe stato fermato e identificato tra i tre presunti responsabili dell'aggressione a una guardia giurata impegnata nel servizio di sorveglianza del set cinematografico di "Un weekend da bamboccioni 3", allestito in piazza Matteotti.

In quell'occasione, secondo quanto ricostruito, il ventenne avrebbe lanciato bottiglie di vetro e pietre contro la guardia giurata, prima di allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini sull'omicidio di Pietro Sciusco proseguono dunque su due fronti: da una parte la ricerca dell'arma del delitto, dall'altra gli accertamenti sulla posizione del giovane arrestato e sulla dinamica dell'aggressione.