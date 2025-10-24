Tre chili di hashish, 50 grammi di cocaina, sigarette elettroniche contenenti THC, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, una macchina professionale conta-soldi e 11mila euro in contanti. È quanto rinvenuto dalla Guardia di Finanza di Olbia in un appartamento della città, trasformato in un vero e proprio “emporio della droga”.

L’operazione è scattata nella giornata di venerdì 17, quando l’attenzione dei militari è stata attirata dal continuo andirivieni di giovani nei pressi di un complesso residenziale. Insospettiti, i finanzieri hanno deciso di intervenire per identificare i presenti e procedere a un controllo, anche con l’ausilio del cane antidroga.

Il nervosismo e le risposte evasive di uno dei ragazzi fermati hanno spinto gli uomini delle Fiamme Gialle ad estendere la perquisizione presso la sua abitazione, situata nelle vicinanze. Una volta entrati, i militari si sono trovati di fronte a una vera e propria base di spaccio, con droga, denaro e strumenti utilizzati per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Nei guai è finito un ventunenne olbiese, arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre il giovane è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ne ha disposto l’immediato trasferimento presso il carcere di Nuchis.

L’operazione, condotta sotto il coordinamento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, rappresenta un’ulteriore testimonianza del costante impegno dei militari nel contrasto ai traffici illeciti e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini.