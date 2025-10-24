Aveva trasformato il suo terreno agricolo in un deposito per la refurtiva. Tra gli oggetti ritrovati dai Carabinieri, anche un’auto rubata e diverse attrezzature edili provenienti da furti messi a segno nelle ultime settimane nel Sulcis.

I militari della Stazione di Giba, con il supporto dei colleghi di Santadi e Teulada, hanno denunciato un 51enne di Nuxis, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di ricettazione e detenzione illegale di munizioni.

Come riferito dai Carbinieri, l’operazione è scattata a seguito di alcune informazioni raccolte sul territorio, secondo cui l’uomo sarebbe stato coinvolto in una serie di furti avvenuti a Giba e avrebbe nascosto la refurtiva nella sua proprietà rurale.

Nella serata di ieri, i militari lo hanno notato aggirarsi in paese e hanno deciso di procedere a un controllo. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire materiale da scasso, circostanza che ha spinto i militari ad approfondire le verifiche anche nel suo terreno. Lì, durante un’accurata ispezione, sarebbero stati trovati una Lancia Y rubata ad Assemini lo scorso maggio e attrezzature edili sottratte nei primi giorni di ottobre.

Nel corso dell’intervento sono state inoltre sequestrate 30 cartucce calibro 22 detenute illegalmente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e la refurtiva restituita ai legittimi proprietari.

Il 51enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altri episodi analoghi nella zona.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio condotte dai Carabinieri del Sulcis, che continuano a operare grazie a una fitta rete di controllo e al dialogo costante con la cittadinanza.