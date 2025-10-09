Olbia si sta preparando a dare il benvenuto al nuovo anno con un grandioso concerto che vedrà come protagonista Marco Mengoni.

Considerato uno dei cantanti più amati e stimati, vincitore del Festival di Sanremo per due volte, Mengoni salirà sul palco della città gallurese la sera del 31 dicembre. Reduce da un anno di successi che ha culminato con un trionfale tour negli stadi, durante il quale sono stati venduti oltre mezzo milione di biglietti, e attualmente impegnato in un tour nelle più importanti arene europee, Mengoni porterà il suo spettacolo a Olbia per festeggiare l'arrivo del 2026.

"Il concerto di Capodanno con Marco Mengoni è il frutto di un lavoro costante per promuovere Olbia come destinazione turistica anche fuori stagione - afferma l'assessore comunale al Turismo, Marco Balata -. Ci aspettiamo un importante afflusso di pubblico, con ricadute positive per l'economia locale e per l'immagine della nostra città".

"Siamo orgogliosi di poter ospitare un artista del calibro di Marco Mengoni per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno - dichiara il sindaco, Settimo Nizzi -. La nostra città, con la sua atmosfera unica, offrirà un'esperienza indimenticabile per residenti e visitatori e sarà il palcoscenico ideale per un evento che unisce musica, bellezza e partecipazione. Questo concerto rappresenta un momento di festa per i cittadini e un'occasione per valorizzare Olbia come città viva e attrattiva".