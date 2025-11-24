Avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni imposte, così, la Squadra Anticrimine del Commissariato Di Pubblica Sicurezza di Olbia ha eseguito, nel pomeriggio di ieri, domenica 23 novembre, un ordine di detenzione emanato dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, nei confronti di un uomo di 38 anni residente a Olbia.



L'ordine di detenzione è stato emesso in seguito a una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che ha modificato la pena alternativa alla detenzione che l'uomo stava scontando in regime di affidamento in prova.



Dopo essere stato rintracciato dagli agenti della Squadra Anticrimine, l'uomo è stato condotto presso il Commissariato per le procedure necessarie e successivamente riaccompagnato a casa, dove dovrà rimanere salvo specifica autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.



Qualsiasi infrazione alle regole stabilite comporterà il suo immediato trasferimento in prigione, come specificato nel provvedimento.