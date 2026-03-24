A Olbia riparte il corso di gallurese, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare le lingue locali e rafforzare il legame con le tradizioni del territorio. Il progetto si inserisce nel percorso di tutela e promozione dell’identità culturale, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

«La ripartenza del corso di gallurese è un passo importante per valorizzare la nostra identità e le nostre radici. Vogliamo avvicinare sempre più cittadini, soprattutto giovani, a una lingua che rappresenta la storia e l’anima del territorio», afferma l’assessora alla Cultura Sabrina Serra. «Sebbene al momento l’iniziativa riguardi solo il gallurese, auspichiamo di poter avviare presto anche un percorso dedicato alla lingua sarda».

Il corso, gratuito, rientra nel progetto 'La folza di la linga', finanziato dalla Regione Sardegna attraverso il bando TuLis ed è curato dall’Istituto Chircas. Il programma prevede 10 lezioni distribuite in cinque settimane, con due appuntamenti settimanali nel tardo pomeriggio per facilitare la partecipazione anche di chi lavora.

Le attività didattiche spazieranno dalla grammatica alla fonetica, includendo anche lo studio degli standard di scrittura e momenti di approfondimento culturale. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per conoscere e utilizzare il gallurese, contribuendo alla sua diffusione e conservazione.