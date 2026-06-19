Nuovo elicottero operativo per i Carabinieri nel nord Sardegna. Nella giornata del 19 giugno il Comandante della Legione Sardegna, Gen. B. Francesco Rizzo, ha visitato il 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia, nella sede di Venafiorita, in occasione dell’entrata in servizio del nuovo AW119Kx assegnato dal Comando Generale dell’Arma per le attività operative nell’area settentrionale dell’isola.

Ad accogliere il generale sono stati il comandante del nucleo, colonnello Domenico Savino, e il comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari, colonnello Antonio Maione. Durante l’incontro, Rizzo ha ringraziato i militari per il lavoro svolto quotidianamente a supporto dei reparti territoriali, sottolineando l’importanza del monitoraggio delle aree più difficili da raggiungere della Sardegna.

L’AW119Kx è un elicottero leggero multiruolo monomotore dotato di avionica di ultima generazione e sistemi avanzati di navigazione digitale. Il mezzo può essere impiegato in missioni di ricognizione, controllo del territorio e supporto operativo. È in grado di trasportare fino a otto persone, raggiungendo una velocità di circa 282 chilometri orari e operando fino a oltre 4.500 metri di altitudine.

Tra le dotazioni figurano apparati elettrottici ad alta definizione, sistemi per il monitoraggio ambientale, faro di ricerca, benna antincendio, kit da neve, galleggianti di emergenza e battellino di salvataggio.

L’arrivo del nuovo velivolo rientra nel programma di ammodernamento della flotta aerea dell’Arma e nel piano di rafforzamento dei controlli nel nord Sardegna in vista della stagione estiva.