Un tentato furto di capi d’abbigliamento per un valore di circa 700 euro è stato sventato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 novembre, alla Rinascente di via Roma, a Cagliari, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari con l’accusa di furto aggravato.

L’intervento è scattato intorno alle 18, dopo la segnalazione del personale addetto alla sicurezza del punto vendita, che aveva notato l’uomo allontanarsi rapidamente dal negozio dopo essersi impossessato di diversi capi d’abbigliamento.

I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato e bloccato il 47enne nelle immediate vicinanze dell’attività commerciale. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di arnesi da scasso che, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati utilizzati poco prima per recidere e rimuovere le placche antitaccheggio applicate agli indumenti.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 700 euro, è stata interamente recuperata e restituita alla direzione del negozio.