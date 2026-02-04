Il nervosismo alla vista dei Carabinieri e una manovra improvvisa per cercare di far perdere le tracce hanno tradito un 42enne di Tortolì, finito in manette nella notte tra il 2 e il 3 febbraio con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lanusei durante un servizio notturno di controllo del territorio, organizzato per garantire la sicurezza sulle strade. Alla vista della pattuglia, il conducente ha cambiato bruscamente stile di guida, mostrando evidenti segni di agitazione. Ne è nato un breve inseguimento, concluso in via Seminario, dove i militari sono riusciti a bloccarlo.

Durante il controllo, l’uomo ha tentato di nascondere alcuni grammi di cocaina sotto la suola delle scarpe, ma il tentativo non è sfuggito ai carabinieri. La perquisizione personale ha infatti permesso di rinvenire circa 5 grammi di cocaina.

I controlli sono poi proseguiti nella sua abitazione, dove sono stati trovati ulteriori 36 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e due katane detenute illegalmente.

Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.