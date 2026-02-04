Paura in via Goito, a Cagliari, per l’incendio di un’auto. Il veicolo, una Volkswagen T-Cross di proprietà di una donna, è stato avvolto dalle fiamme in circostanze che, secondo i primi accertamenti, non lascerebbero dubbi sull’origine dolosa. L’episodio viene quindi inquadrato come un attentato incendiario.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero ad altri veicoli anche se uno di questi è stato danneggiato dal rogo.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale e gli specialisti della Scientifica, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’area è stata transennata per consentire anche la raccolta di eventuali elementi utili alle indagini.