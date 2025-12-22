In occasione della gara sportiva Curri a Pirri po Santu Stefini, organizzata dalla Uisp, il Comune di Cagliari – Servizio Viabilità, Infrastrutture e Reti ha emesso un'ordinanza (n. 3261/2025) per la giornata di venerdì 26 dicembre al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini durante l'evento. Di seguito sono riportate le modifiche alla viabilità.



Il divieto di transito sarà in vigore dalle 9:00 alle 12:00 nelle seguenti strade:



- Ampere (tra via Dolianova e via Del Tricolore, in un solo senso di marcia);

- Ampere in entrambe le direzioni (tra via Del Tricolore e via Delle Fosse Ardeatine);

- Delle Fosse Ardeatine (tra via Ampere e via Watt);

- Watt in entrambe le direzioni (tra via Delle Fosse Ardeatine e via Della Resistenza);

- Della Resistenza (tra via Watt e via Curtatone, in un solo senso di marcia);

- Della Resistenza (tra via Dei Partigiani e via Del Tricolore);

- Curtatone (intera);

- Dei Gherardeschi (intera);

- Chiesa (tra via Riva Villasanta e via Dei Doria);

- Murat (intera);

- Maroncelli (tra via Morelli e via Murat);

- Menotti (tra via Morelli e via Murat);

- Crimea (intera);

- Magenta (intera);

- Pellico (intera);

- Del Risorgimento (tra via Pellico e via Berchet);

- Berchet (intera);

- Silvio Mastio (intera, incluso il tratto tra via Delle Fosse Ardeatine e via Della Resistenza);

- Del Tricolore (tra via Della Resistenza e la seconda traversa sulla destra proveniente da via Viviani).



Inoltre, ci sarà un divieto di sosta con rimozione forzata venerdì 26 dicembre dalle 0:00 alle 12:00 nelle seguenti vie:



- Ampere, su entrambi i lati (dall'attraversamento pedonale vicino a via Del Tricolore a via Sole);

- Delle Fosse Ardeatine, su entrambi i lati (da via Ampere a via Watt);

- Watt;

- Della Resistenza, su entrambi i lati (da via Watt a via Curtatone);

- Curtatone, su entrambi i lati (da via Della Resistenza a via Dei Gherardeschi);

- Dei Gherardeschi (intera da via Chiesa);

- Chiesa (intera da via Dei Doria, inclusa la piazza di fronte al sagrato della chiesa);

- Murat, su entrambi i lati (da via Chiesa a via Cernaia);

- Magenta, su entrambi i lati (da via Mentana a via Pellico);

- Pellico, su entrambi i lati (da via Magenta a via Del Risorgimento);

- Della Resistenza (da via Berchet a via Del Tricolore);

- Del Tricolore (da via Della Resistenza a via Ampere).



Sarà garantito un servizio di segnalazione da parte degli organizzatori, con addetti posizionati agli incroci o alle uscite delle strade che si affacciano sul percorso della gara, al fine di avvisare i pedoni dell'arrivo imminente degli atleti.



L'Amministrazione comunale consiglia a tutti i cittadini di pianificare percorsi alternativi e di evitare la zona interessata dalla gara, se non strettamente necessario.