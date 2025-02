Un altro femminicidio è avvenuto a Venaria Reale, in provincia di Torino, dove una donna di 51 anni è stata brutalmente uccisa a coltellate dal suo marito disabile di 57 anni. Successivamente, l'uomo avrebbe cercato di togliersi la vita assumendo dei farmaci, ma è stato soccorso e trasportato all'ospedale Maria Vittoria di Torino per ricevere le cure necessarie.

Il terribile evento è stato scoperto durante la notte all'interno di un appartamento situato in via Gozzano. La tragica scoperta è stata resa possibile grazie all'allarme lanciato dalla sorella dell'uomo, che era preoccupata poiché non riusciva a mettersi in contatto con lui. Una volta entrati nell'abitazione con l'aiuto dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della donna, riverso nel bagno e colpito da numerosi fendenti alla schiena e al petto. Si suppone che il delitto sia avvenuto durante una violenta lite familiare.