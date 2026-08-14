Un uomo di 40 anni, Thomas Avellino, è morto questo pomeriggio in un incidente stradale all’Isola Rossa, frazione di Trinità d’Agultu e Vignola, in Alta Gallura.

L’uomo era alla guida della sua automobile quando, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada andando a schiantarsi contro il muro di recinzione dell’Aquafan, il parco acquatico di proprietà della famiglia del sindaco di Trinità, Giampiero Carta.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli e nessun’altra persona è rimasta ferita. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso: i medici hanno tentato di rianimare il 40enne, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi e per lui non c’è stato nulla da fare.

A ricostruire la dinamica e accertare le cause dello schianto sono ora i carabinieri della stazione locale.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto in pochi giorni sulle strade del territorio comunale di Trinità d’Agultu e Vignola. Due giorni fa, sulla provinciale 90, aveva perso la vita Andreana Demuro, 58 anni, residente in paese, dopo uno scontro frontale con un’altra automobile.