Grave incidente questa mattina, all'alba, in viale Aldo Moro, a Olbia. Intorno alle 6 lo scontro tra due auto ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario del 118.

La squadra dei Vigili del fuoco di Olbia, giunta rapidamente sul posto, ha lavorato a lungo per estrarre i due feriti rimasti incastrati all’interno dei veicoli. Entrambi sono stati stabilizzati sul luogo dell’incidente e successivamente trasportati all’ospedale di Olbia per le cure del caso.

I Vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti, mentre la Polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ha gestito la viabilità lungo viale Aldo Moro durante le operazioni di soccorso.