"Vivrò per due, è questa la mia promessa, vivrò anche per te che mi vivi dentro. Se chiudo gli occhi ti rivedo davanti a me, ma quando li riapro e capisco che non ci sei più è un dolore insostenibile".

La celebre contessa Patrizia De Blanck, personaggio iconico della televisione italiana e figura di spicco dell’alta società, è morta all'età di 85 anni, e sua figlia, Giada De Blanck, che ha dato la notizia della sua scomparsa sui social, la ricorda attraverso queste parole cariche di dolore e gratitudine.

Nata in una famiglia aristocratica, Patrizia De Blanck è diventata nota al grande pubblico per la sua personalità eccentrica, il linguaggio schietto e l’ironia pungente. Negli anni ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui reality show e talk show, diventando spesso protagonista di dibattiti e momenti memorabili in tv.

Secondo le prime informazioni diffuse da alcune testate, la contessa combatteva da tempo contro una grave malattia, affrontata con riservatezza, lontana dai riflettori. Solo nelle ultime ore la figlia Giada ha voluto condividere il dolore per la perdita, ringraziando chi ha voluto bene alla madre e ricordando l’eredità umana e artistica che lascia.

Con la morte di Patrizia De Blanck si chiude un capitolo importante della recente storia della televisione italiana, segnato da personaggi unici e inimitabili.