Un uomo è stato trovato morto in casa in via Monte Acuto a Cagliari. Si tratta di un pensionato cagliaritano di 59 anni che viveva da solo.

La tragica scoperta questa mattina, da parte di carabinieri e vigili del fuoco a seguito della segnalazione di un vicino di casa, che ha chiamato i soccorsi dopo aver notato la prolungata assenza dell'uomo e un odore sospetto provenire dall'appartamento.

Dopo aver forzato l'ingresso, i soccorritori hanno scoperto il corpo senza vita. I primi esami medico-legali sul posto hanno indicato che la morte, avvenuta circa tre giorni fa, è stata causata da una crisi cardiovascolare.

Non ci sono segni di effrazione o evidenze di coinvolgimento di terzi. Il Pubblico Ministero ha autorizzato il rilascio della salma ai familiari per la sepoltura, dopo essere stato informato dell'accaduto.