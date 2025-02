Un furgone è uscito fuori strada, alle prime ore del mattino, sulla Provinciale 5 tra Tempio e Aglientu. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Tempio.

Il conducente è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Da chiarire le cause dell’incidente. Presenti anche i carabinieri per i rilievi.