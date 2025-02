Una ragazza di 15 anni sarebbe stata violentata in una scuola di Genova, durante la ricreazione, da parte di uno studente sedicenne che l'avrebbe trascinata per un braccio dentro i bagni e dopo averla fatta entrare con la forza in una sorta di sgabuzzino, attiguo ai servizi, avrebbe abusato di lei.

I fatti sono avvenuti a fine 2023 e ora la Procura del tribunale per i minorenni di Genova ha chiuso l'inchiesta. Lo studente di 16 anni accusato rischia di andare a processo.

A pesare sul futuro giudiziario dello studente c'è un drammatico incidente probatorio a cui è stata sottoposta nei mesi scorsi la vittima degli abusi. La giovane, davanti ai giudici dei minori, ha ricostruito minuziosamente quanto avvenuto quella mattina nei bagni dell'istituto scolastico genovese. Ha messo nero su bianco la violenza subita, il suo disperato rifiuto, la volontà di dire no a quegli abusi. Secondo quanto è stato ricostruito, la ragazza ha denunciato la violenza a una insegnante, un paio d’ore dopo che questa è avvenuta.