Chiuderà la 23esima giornata di Serie A il posticipo serale di lunedì 3 febbraio fra Cagliari e Lazio. I rossoblù, reduci da una brutta prestazione contro il Torino, proveranno il colpo grosso contro una delle rivelazioni del campionato.

Detto che, a prescindere dal risultato, i sardi rimarranno fuori dalle ultime tre posizioni, complice la sconfitta del Parma (sconfitte anche Monza e Venezia), uscire dalla Domus con dei punti sarebbe di vitale importanza, sia per allontanare le rivali che per avvicinare le squadre avanti in classifica.

In linea di massima, Nicola dovrebbe ripartire dalle certezze: con Caprile in porta, la difesa sarà guidata da Mina e Luperto in mezzo, ai lati le conferme di Zappa e un ottimo Obert. In mezzo al campo torneranno probabilmente Adopo e Makoumbou, dopo la doppia panchina a Torino.

Alle spalle del solito Piccoli, oltre all'insostituibile Zortea uno fra Gaetano e Viole sulla trequarti, insieme probabilmente a Felici (ma occhio ad Augello avanzato).