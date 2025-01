I soccorritori del Corpo dei Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenuti oggi intorno alle 18:00 in seguito a un incidente stradale sulla SP 127 che ha coinvolto tre veicoli. Due auto si sono scontrate al centro della strada per motivi ancora da chiarire, finendo per colpire una terza vettura parcheggiata lungo il margine della carreggiata.

Entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti dal personale del 118, arrivato sul posto con due ambulanze. I vigili del fuoco hanno collaborato con i soccorritori per prestare assistenza immediata e successivamente hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Sul posto Polizia locale di Olbia.