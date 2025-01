Nel corso della notte, e nella serata di ieri, i Carabinieri del NAS di Cagliari hanno svolto una serie di ispezioni igienico-sanitarie presso attività di preparazione e somministrazione di alimenti, rilevando gravi irregolarità che hanno portato a sequestri amministrativi e ulteriori accertamenti. A Iglesias, in un ristorante specializzato nella preparazione di sushi sarebbe stata accertata l’assenza di registrazione nelle schede HACCP delle operazioni di abbattimento dei prodotti ittici destinati al consumo crudo. Violazione che ha determinato il sequestro amministrativo dell’intera area di cucina e delle attrezzature impiegate per questa specifica attività, sollevando preoccupazioni per la sicurezza alimentare.

A Cagliari, invece, le ispezioni hanno interessato due diversi ristoranti. Nel primo caso, i locali sarebbero risultati in condizioni igienico-sanitarie estremamente carenti: accumuli di sporcizia, attrezzature non sanificate e la presenza di oggetti non pertinenti all’attività di preparazione degli alimenti che costituivano potenziali rischi di contaminazione.

Nel secondo ristorante, le violazioni riscontrate si sono aggiunte all’inottemperanza di precedenti prescrizioni già impartite dalle autorità, portando al sequestro amministrativo dell’ambiente in cui veniva condotta l’attività di ristorazione e delle relative attrezzature. Sarebbe stata rilevata l’omessa comunicazione dell’acquisizione dello stabilimento alimentare, mentre i locali, secondo quanto riferito, mostravano una grave situazione igienica dovuta alla presenza di materiale edile residuo e alla mancata compilazione delle schede operative HACCP.

Le autorità amministrative competenti sono state informate delle irregolarità riscontrate e il NAS di Cagliari proseguirà con gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori responsabilità. Questi interventi sottolineano l’importanza di un rigoroso controllo delle condizioni igienico-sanitarie nei locali di somministrazione al pubblico, per tutelare la salute dei consumatori e garantire la sicurezza degli alimenti.