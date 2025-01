Le autorità maltesi stanno attualmente indagando sull'incidente che ha coinvolto una turista sarda di 18 anni, originaria di Arzachena, in Gallura.

La ragazza è precipitata dalla finestra del quarto piano di un hotel sull'isola di Malta mentre si trovava in vacanza con il suo fidanzato, anche lui di Arzachena. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale maltese dopo essere stata soccorsa sotto l'edificio dell'hotel dove si trovava in vacanza da alcuni giorni.

Al momento, le autorità italiane non sono ancora coinvolte nelle indagini, ma sono state informate dell'accaduto. Gli investigatori maltesi stanno cercando di comprendere le circostanze che hanno portato alla caduta della ragazza e se si tratti di un gesto volontario, di un incidente o di un possibile coinvolgimento di terze persone.

Aggiornamento

La ragazza non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, l'incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi nel vivace quartiere di Paceville, a Malta. La caduta dal quarto piano di una struttura ricettiva è stata fortunatamente ammortizzata da un tendone, e attualmente la ragazza è ricoverata presso il policlinico Mater Dei in attesa di un intervento chirurgico per una frattura alla schiena.

Le prime indagini della polizia suggeriscono che la ragazza potrebbe essersi gettata dal terrazzo dopo una lite con il suo fidanzato, il quale è già tornato in Italia. Il padre della giovane, Silvano Chessa, ha contattato le autorità consolari italiane a Malta per ricevere assistenza.