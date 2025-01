Una donna di 34 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto attorno alle ore 18:30 di ieri, sabato 25 gennaio, a Giugliano in provincia di Napoli.

La tragedia è avvenuta sulla strada in direzione di Pozzuoli. La vittima ha perso il controllo della sua moto ed è stata poi travolta da un veicolo in transito. Il conducente coinvolto si è fermato per prestare soccorso, mentre i carabinieri della Compagnia di Giugliano sono intervenuti prontamente.

Purtroppo, la donna è deceduta all'ospedale di Pozzuoli e la salma è stata sequestrata per l'autopsia su disposizione dell'autorità giudiziaria.