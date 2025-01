"È stato avvistato un gruppo di ragazzi che si sdraiano sulla strada provinciale che porta a Osilo, precisamente all’altezza dell’intersezione con la strada di Palmiteddu". Esordisce così il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, in un appello rivolto ai genitori e diffuso sui social per accendere i riflettori su una pratica allarmante messa in atto dai giovani del posto.

CHALLENGE MORTALE

"Si tratta di una challenge diffusa sui social — spiega il primo cittadino nella nota — che consiste nel sdraiarsi in mezzo alla strada e alzarsi all’ultimo momento, poco prima che passi un veicolo, per aumentare il livello di adrenalina. Questa pratica è estremamente pericolosa".

"I carabinieri sono stati allertati — spiega Sassu —, ma al momento non sappiamo se questi ragazzi siano di Sennori. Per precauzione, chiediamo ai genitori di ragazzi che sono usciti di verificare dove si trovano. In situazioni come queste, è fondamentale utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione per evitare che possa verificarsi una tragedia. Una macchina, fortunatamente, è riuscita a evitarli solo grazie alla velocità ridotta con cui viaggiava".

COS'È IL "PLANKING"

La challenge in questione si chiama "planking" e ha origini che risalgono agli anni '80 e consiste nello sdraiarsi a faccia in giù in luoghi insoliti o pericolosi, mantenendo il corpo rigido come una tavola. L'obiettivo è scattare una foto o registrare un video in posizioni estreme per poi condividerli online, cercando di ottenere visibilità o approvazione sui social media.

Il fenomeno ha guadagnato popolarità da fine anni '90, quando due studenti inglesi, Gary Clarkson e Christian Langdon, iniziarono a condividere online le foto delle loro improbabili pose. Il termine "planking" è stato coniato nel 2008 in Australia da Sam Weckert e i suoi amici, che crearono una pagina Facebook per condividere le loro immagini, contribuendo alla diffusione globale della pratica.

Purtroppo, proprio in Australia, a Brisbane nel maggio 2011 si registrò la prima vittima. Acton Beale, un giovane di 20 anni, morì cadendo dal balcone del settimo piano di un edificio mentre tentava di eseguire una posa di "planking" su una ringhiera.

ALLARME IN ITALIA

La pratica, negli ultimi anni, si è diffusa anche in Italia nelle sue varianti più pericolose. Gruppi di adolescenti sono stati segnalati in più occasioni e in diverse città mentre si sdraiavano in mezzo alla strada per alzarsi poco prima del passaggio delle auto in corsa. Una prova di "coraggio" che mette a rischio la propria vita e quella degli automobilisti. Nel 2023, a Roma, quattro adolescenti sono stati filmati mentre si sdraiavano sulla trafficatissima via Casilina durante la notte, partecipando a una variante della "planking challenge".