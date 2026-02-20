PHOTO
A seguito del cedimento del terrapieno su un tratto della strada provinciale 90 che collega Castelsardo a Santa Teresa Gallura, specificamente presso il Ponte sul Rio di Pirastu nel territorio di Trinità d'Agultu e Vignola, la Provincia della Gallura Nord Est Sardegna ha emesso oggi un'ordinanza che vieta il transito sulla strada e impone una temporanea modifica del traffico veicolare.
Il personale della Multiss sarà responsabile dell'installazione della segnaletica e delle transenne sul luogo.