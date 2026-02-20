Eric Dane, celebre per i ruoli in Grey’s Anatomy ed Euphoria, è morto ieri, giovedì 19 febbraio, all’età di 53 anni dopo una battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Secondo quanto comunicato dalla famiglia, come riporta AP News, l’attore è morto a Los Angeles, circondato dai suoi affetti più cari, tra cui la moglie Rebecca Gayheart e le due figlie.

Aveva reso pubblica la diagnosi nel 2025 e, nonostante la malattia, aveva continuato a lavorare e a impegnarsi per sensibilizzare il pubblico sulla SLA.

Dane era diventato famoso a livello mondiale interpretando il dottor Mark Sloan, soprannominato “McSteamy”, in Grey’s Anatomy, e più recentemente Cal Jacobs nella serie HBO Euphoria.