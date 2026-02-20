Un uomo, fortemente sospettato di essere coinvolto nell'omicidio della donna senzatetto tedesca di 44 anni, trovata decapitata nella zona ex Cnr di Scandicci, a Firenze, lo scorso 18 febbraio, è stato arrestato.

Attualmente si trova ricoverato in ospedale sotto stretta sorveglianza e vigilanza costante. Le autorità lo avevano individuato poco prima del ritrovamento del corpo senza vita della vittima, e sui suoi vestiti sono state rinvenute numerose tracce di sangue.

Durante le indagini, sono stati rinvenuti diversi reperti, tra cui un machete e un coltello, entrambi con segni di sangue nelle vicinanze del cadavere della donna.