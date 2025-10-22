Anni di violenze, umiliazioni e minacce, anche durante la gravidanza. È il drammatico racconto di una donna di 57 anni, originaria di Torino ma residente a Soverato, che ha denunciato l’ex compagno Mario Gregoraci, 74 anni, padre della showgirl Elisabetta, accusandolo di averla picchiata, perseguitata e minacciata di morte per anni.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Catanzaro, Gregoraci è indagato per maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Attualmente è sottoposto al divieto di dimora nei comuni di Davoli e Soverato. La pm Graziella Viscomi ha chiesto per lui il rinvio a giudizio, con udienza preliminare fissata per il 5 novembre davanti al gup del Tribunale di Catanzaro.

La donna avrebbe raccontato ai carabinieri una spirale di violenza iniziata nel 2012 e proseguita fino al 2024, anche dopo la fine della relazione. Schiaffi, pugni, spinte, insulti e minacce di morte, persino episodi di aggressione durante la gravidanza. "Mi spinse così forte che caddi e iniziai a sanguinare – avrebbe dichiarato nella denuncia –, ma non andai in ospedale per vergogna e per proteggere mia figlia".

Dalle testimonianze e dagli atti d’indagine emergerebbero anche episodi di gelosia ossessiva: pedinamenti, controllo costante dei movimenti e persino stratagemmi per verificare le uscite di casa. "Mi diceva che ero la più schifosa delle donne, che mi avrebbe ammazzata", avrebbe raccontato ancora la donna, che solo di recente ha trovato il coraggio di denunciare per porre fine a una condizione di paura e isolamento che sarebbe durata oltre dieci anni.