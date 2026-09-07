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Da domani, martedì 8 settembre, prenderanno il via sulla Statale 131 “Carlo Felice” i lavori di ammodernamento della segnaletica verticale nel tratto compreso tra il km 5,500 e il km 23,300, nella Città metropolitana di Cagliari.
L’intervento, che secondo il cronoprogramma dell’Anas terminerà entro il 30 ottobre, prevede la sostituzione e l’integrazione della segnaletica stradale verticale su entrambe le carreggiate. Le modifiche si rendono necessarie in vista dell’imminente aggiornamento della classificazione del tratto della Statale 131, che sarà individuato come strada di tipo B in base a quanto stabilito dal Codice della Strada.
Durante l’esecuzione dei lavori saranno introdotti restringimenti della carreggiata esclusivamente in corrispondenza delle zone interessate dai cantieri. L’organizzazione delle attività, spiega l’Anas, è stata studiata per contenere al minimo le ripercussioni sul traffico, programmando gli interventi al di fuori delle fasce caratterizzate dai maggiori flussi di veicoli.