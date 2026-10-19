Nella giornata di oggi sono stati consegnati i lavori per il potenziamento del varco di security portuale a Santa Teresa Gallura. Un'opera - spiega l'AdSP del Mare di Sardegna - che risponde a precise esigenze di sicurezza e continuità operativa delle attività di controllo, in uno scalo, che rappresenta un unicum nel sistema dei porti sardi per frequenza nei collegamenti con l'estero.

In dettaglio, si tratta di una struttura in acciaio di 6,5 metri d'altezza, che verrà posizionata a copertura del varco antistante al check point di security, recentemente riqualificato e all'interno del quale sono sistemati gli apparati di videosorveglianza, quelli radiogeni per i controlli ai passeggeri e ai bagagli e servizi igienici. L'ampliamento del punto di ispezione e controllo consentirà di migliorare in modo significativo la qualità dell'operatività del personale addetto alla security, garantendo adeguata protezione dagli agenti atmosferici e favorendo lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e maggiore efficacia. Esigenza rilevante in uno scalo come quello di Santa Teresa Gallura, caratterizzato da una forte esposizione agli eventi meteo e da flussi di traffico che, annualmente, si attestano sui 260 mila passeggeri e circa 70 mila veicoli, principalmente concentrati nel periodo estivo.

L'opera avviata oggi, dal valore complessivo di aggiudicazione pari a circa 137mila euro, si inserisce nel più ampio programma di adeguamento e manutenzione delle infrastrutture portuali di controllo e security attualmente in atto in tutti i porti sardi. "Con questo intervento rafforziamo concretamente i livelli di sicurezza e la continuità operativa in uno degli scali più strategici per i collegamenti internazionali - spiega Domenico Bagalà, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna -. Santa Teresa Gallura rappresenta un punto di accesso particolarmente sensibile, caratterizzato da flussi significativi e da condizioni meteo spesso impegnative. Ma anche una nuova e appetibile destinazione crocieristica per il segmento lusso. Investire in infrastrutture funzionali come questa significa garantire condizioni di lavoro adeguate, assicurare controlli efficaci, senza interruzioni e in linea con gli standard nazionali e internazionali".