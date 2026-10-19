Tutto pronto all'U-Power Stadium per il primo dei due posticipi del lunedì che mandano in archivio la settima giornata di Serie A: alle ore 18:30 scendono in campo Monza e Cagliari per un incrocio carico di significati e punti pesanti in palio.

Da una parte i brianzoli, chiamati a riscattare lo scivolone esterno contro la Lazio; dall'altra i rossoblù, galvanizzati dall'ottimo punto conquistato contro la Juventus nel turno precedente e determinati a dare continuità al momento positivo.

Nel Cagliari mister Pisacane conferma l'assetto con il 4-3-1-2: tra i pali Caprile, mentre la linea difensiva a quattro vede Zé Pedro, Mina, Rodriguez e Obert. A centrocampo ci sono Romano, Winks e Adopo. Maldini sulla trequarti, in avanti Mendy e Nzola.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Dany Mota; Varela. Allenatore: Juric

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Maldini; Mendy, Nzola. Allenatore: Pisacane