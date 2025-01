Un uomo di 80 anni di Padru, Peppino Fadda, è stato vittima di un attacco mentre guidava lungo la Strada provinciale 24 in Gallura. L'anziano è stato colpito da una fucilata caricata a pallini, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Dopo l'agguato, l'aggressore si è dileguato senza lasciare tracce. Peppino Fadda è stato prontamente soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dal personale del 118.

Peppino Fadda, un noto pastore che vende prodotti tipici locali, è una figura di spicco in Gallura, soprattutto dopo aver avuto George Clooney come cliente. Durante la permanenza dell'attore a Olbia per le riprese della serie Catch 22, acquistò ben 60 chili di pecorino da Peppino per portarli negli Stati Uniti. Nonostante i danni subiti alla sua auto e le ferite causate dai pallini, l'83enne sembra essere fuori pericolo. Le indagini sull'attentato sono condotte con riservatezza dai carabinieri di Padru e del Reparto territoriale di Olbia.