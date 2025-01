A Cagliari, il nuovo anno è iniziato con la nascita della prima bambina, Astrid Luna, presso il Punto nascita dell'Arnas Brotzu. La neonata, pesante 2,420 chili, è la seconda figlia di Caryl Mae e Nelber Amos, provenienti dalle Filippine, ma residenti a Cagliari. Il loro lieto evento è stato festeggiato con entusiasmo da tutto il personale medico dell'ostetricia e neonatologia del Brotzu.

Altri nati del primo giorno dell'anno sono stati Virgilio, figlio di Silvia Corongiu e Matteo Zara di Pimentel, presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, alle 4.27. Con un peso di 3,460 chili e una lunghezza di 52 centimetri, il piccolo è stato accolto in modo amorevole da un'equipe di professionisti che ha garantito assistenza durante il parto spontaneo.

Complessivamente, nell'ultimo giorno del 2024, sette bambini sono nati nell'ospedale della Asl di Cagliari, confermando la posizione di eccellenza del Punto nascita come principale struttura per le nascite in Sardegna, con un totale di 1.485 nascite nel corso del 2024.