La Sardegna è stata la regina della musica per una notte indimenticabile, con migliaia di persone che si sono riunite nelle piazze per festeggiare l'arrivo del 2025. L'evento è stato caratterizzato da performance musicali fino a tarda notte, con concerti di artisti di fama come i Pinguini Tattici Nucleari a Olbia, Gianna Nannini a Sassari, Negramaro ad Alghero, Irama e Elodie a Castelsardo, Stewart Copeland dei Police a Cagliari, Irene Grandi a Bosa e Gaia a Oristano. La serata è culminata con spettacolari fuochi d'artificio e djset.

A Olbia, una folla numerosa ha invaso le strade del centro fin dalle prime ore del mattino. I Pinguini Tattici Nucleari hanno infiammato il palco al Molo Brin di fronte a oltre "50mila persone", come dichiarato da Marco Balata, assessore comunale al Turismo, interpretando i loro brani più celebri.

Con lo splendido scenario del golfo olbiese sullo sfondo, la band bergamasca ha intrattenuto i festanti fino a pochi minuti prima della mezzanotte. Il sindaco Settimo Nizzi e l'assessore al Turismo e Grandi Eventi, Marco Balata, sono saliti sul palco per il countdown, mentre il pubblico ha ballato al ritmo dei successi dei Pinguini, tra cui "Rubami la notte", "Giovani Wannabe", "Ringo Star", "Bergamo", "Coca Zero" e il nuovo singolo "Islanda". La serata si è conclusa con "Pastello Bianco", uno dei brani preferiti dai fan della band che ha anticipato il tour Hello World del 2025.

Ma non solo Pinguini Tattici Nucleari. Nel Capodanno di Olbia il grande finale in musica ha anticipato quello romantico avvenuto sul palco, quando Claudio Guerrini, speaker radiofonico di Rds, radio che ha poi curato il dj set a fino alle prime ore del mattino, ha condotto a sorpresa la proposta di matrimonio tra un personal trainer olbiese e la sua fidanzata. E tra le lacrime e la commozione è iniziato lo spettacolo pirotecnico sul golfo che ha anticipato l'esibizione dell'altro gruppo musicale in programma, i Boomdabash con il loro sound pop salentino.

"È il Capodanno con il maggior numero di presenze nella storia di Olbia e questo non era semplice perché tante località in Sardegna hanno puntato su artisti e nomi noti - ha dichiarato all'ANSA Marco Balata, assessore comunale al Turismo -. La mia non è una critica, anzi, sono sicuro che la scelta fatta di concordo con la Regione e l'assessorato al Turismo, sia quella vincente per l'intera isola che ha attratto migliaia di persone fuori la stagione turistica estiva". "Noi come amministrazione olbiese siamo altrettanti sicuri però di aver vinto la scommessa anche a livello nazionale - ha aggiunto l'assessore Balata - lo dicono chiaro i numeri di oggi. Posso ben dichiarare che tra l'area arena del concerto nel Molo Brin e tutte le vie de centro storico abbiamo registrato intorno alle 50mila presenze".