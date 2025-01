Un incendio causato da una lanterna cinese ha portato all'evacuazione e ai gravi danni di un'abitazione a Quartu Sant'Elena. Durante i festeggiamenti per il Capodanno, intorno a mezzanotte, una lanterna cinese è finita sul balcone di una casa in via Tazzoli, dando fuoco a una tenda e propagando rapidamente le fiamme fino al tetto. I proprietari erano presenti all'interno dell'abitazione quando è divampato l'incendio, scatenando immediatamente l'allarme.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute prontamente per spegnere le fiamme ed evacuare l'edificio, dichiarandolo inagibile a causa dei gravi danni subiti. Gli agenti della Squadra volante della Questura di Cagliari sono sul posto per investigare sull'accaduto e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Proprio negli scorsi giorni, i Vigili del fuoco avevano allertato i cittadini sull'utilizzo delle lanterne cinesi: "Utilizzare una lanterna cinese è rischioso. Perdendo quota può finire in un giardino, in un bosco, in un balcone o su auto parcheggiate, innescando con facilità incendi. Ne sappiamo qualcosa, perciò ti consigliamo di festeggiare con responsabilità".