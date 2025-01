Un giovane di 32 anni è stato gravemente ferito da un petardo o un gioco pirotecnico che gli è esploso vicino all'occhio, mettendolo a rischio di perdere la vista.

L'incidente, secondo quanto appreso, è avvenuto intorno all'una nel quartiere di Sant'Elia a Cagliari, mentre il ragazzo festeggiava anche con botti e giochi pirotecnici il Capodanno con amici e parenti.

Dopo l'esplosione, le persone presenti hanno chiamato subito il 118 e una ambulanza è intervenuta sul posto per trasportare il ferito al Policlinico "Duilio Casula" di Monserrato. Attualmente, il giovane è in condizioni gravi e il suo occhio è a rischio.

Intanto, continuano gli appelli dei Vigili del fuoco: "Se trovi un botto inesploso non toccarlo! Per la tua sicurezza e degli altri non esitare a chiamare i Vigili del fuoco". Ieri l'invito a festeggiare senza fuochi d’artificio: "A capodanno esplodi di gioia. Meglio festeggiare senza fuochi d’artificio".

AGGIORNAMENTO - Ha perso l'occhio il 32enne rimasto ferito nello scoppio di un petardo. Il giovane è ricoverato al Policlinico di Monserrato, dove i medici lo hanno curato per la grave ferita provocata dall'esplosione del petardo che gli ha fatto esplodere il bulbo oculare. Nello stesso reparto è stato ricoverato anche un uomo di 50 anni anche lui con un trauma oculare minore dovuto sempre all'esplosione di un botto di Capodanno. L'uomo è stato già dimesso.