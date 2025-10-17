Ripensare gli spazi e immaginare nuovi scenari per l’area di Sos Enattos a Lula, candidata a ospitare l’Einstein Telescope. È questa la visione che anima ET Contest – Beyond Underground, il progetto promosso dal Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università di Cagliari a sostegno della candidatura italiana per il grande osservatorio sotterraneo.

“L’iniziativa intende creare un terreno di confronto tra discipline scientifiche, architettura e territorio, generando nuove visioni per l’area di Sos Enattos”, spiegano dall’Ateneo. Il concorso si propone di coinvolgere giovani ricercatori e professionisti dell’architettura, dell’urbanistica e del paesaggio, offrendo loro la possibilità di contribuire concretamente alla progettazione degli spazi.

Le idee dovranno riguardare “nuove architetture di superficie a supporto dell’Einstein Telescope — come centri di ricerca, foresterie, spazi collettivi e luoghi per la divulgazione scientifica — con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, al paesaggio e all’integrazione con la storia e la cultura locale”.

Il primo workshop, di carattere itinerante, si terrà a ottobre e coinvolgerà oltre cento studenti e ricercatori italiani e internazionali. Un secondo appuntamento è previsto dal 27 al 29 novembre tra Lula e Cagliari. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 dicembre, mentre i progetti dovranno essere consegnati entro il 31 gennaio 2026. I tre migliori elaborati saranno premiati con riconoscimenti economici offerti dalla Fondazione di Sardegna e gestiti dall’associazione Cul.Tur.Ale ETS.

“L’obiettivo principale dell’iniziativa — sottolinea Massimo Faiferri, docente di Progettazione architettonica e responsabile scientifico del progetto — è riflettere sul rapporto tra l’infrastruttura sotterranea e le architetture di superficie, sviluppando idee capaci di integrare il telescopio con il contesto territoriale e paesaggistico. Vogliamo costruire uno scenario coerente con l’identità ambientale e culturale di Sos Enattos e del suo intorno”.