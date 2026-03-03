Il servizio di elisoccorso in Sardegna continuerà senza interruzioni. A rassicurarlo è il Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza, Angelo Maria Serusi, che spiega: “Il servizio proseguirà. La gara d’appalto verrà riproposta in tempi brevi”.

Serusi ha contattato la Centrale Regionale di Committenza, concordando la riconvocazione del Gruppo tecnico per eventuali integrazioni al capitolato. L’obiettivo è rendere più agevole la partecipazione degli operatori interessati alla fornitura del servizio HEMS. “Seguirà una nuova consultazione di mercato – spiega Serusi –. Siamo fiduciosi che la gara si concluda positivamente”.

Il contratto prevede la fornitura del servizio tramite quattro elicotteri e tutto il personale tecnico e aeronautico necessario per le tre basi regionali già attive dal 2018: negli aeroporti civili di Olbia e Cagliari-Elmas, e nell’aeroporto militare di Alghero-Fertilia. “Nel bando – ricorda Serusi – è previsto anche il quarto elicottero a Sorgono e l’estensione dell’attività notturna dell’elicottero di Elmas, a supporto di quello di Olbia già operativo H24”.

Gli elicotteri sono equipaggiati con le più moderne apparecchiature sanitarie, capaci di raggiungere rapidamente pazienti in grave pericolo di vita anche in zone non accessibili alle ambulanze. L’affidamento del servizio, della durata di otto anni con possibile proroga di un ulteriore anno, ha un valore stimato di circa 189 milioni di euro.

Serusi sottolinea infine: “L’attuale contratto prevede una proroga, questo ci rende tranquilli sul proseguo dell’attività di tutti gli elicotteri operativi in Sardegna”.