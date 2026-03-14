Incontro istituzionale questa mattina in Consiglio regionale tra il presidente dell’assemblea Piero Comandini, il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro e il presidente regionale Sergio Piredda. Un’occasione di confronto sul ruolo dell’associazione e sull’importanza del volontariato, in un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti.

“La Sardegna è da sempre profondamente legata alla Croce rossa Italiana e negli anni si è costruito un legame indissolubile. Ringrazio a nome di tutti i sardi l’associazione che tanto impegno ha profuso e continua a elargire a ogni abitante dell’Isola”, ha dichiarato Comandini nel corso dell’incontro.

Durante il colloquio è stato affrontato anche il momento particolarmente delicato che il mondo sta vivendo a causa delle guerre in corso. “Sono preoccupato – ha detto Comandini – per le notizie che arrivano dai fronti di guerra e vi sono grato per il grande ruolo che l’organizzazione, attiva dal 1864, svolge nel prestare assistenza sanitaria e sociale anche in tempo di guerra”.

Il presidente del Consiglio regionale ha poi richiamato i valori alla base dell’azione della Croce Rossa. “I principi fondanti della Croce Rossa – ha aggiunto il Presidente Comandini - umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità sono un esempio per tutti noi. Le istituzioni sarde vi saranno sempre vicine pronte a darvi tutto il supporto necessario per rendere sempre più incisiva la vostra preziosa azione”.