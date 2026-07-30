Un bambino di appena tre mesi, in imminente pericolo di vita, è stato trasferito nel primo pomeriggio di oggi da Cagliari a Roma a bordo di un velivolo Gulfstream G-650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, per il ricovero urgente presso il Policlinico Gemelli.

Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce le missioni operative della flotta di Stato, per consentire il ricovero immediato del neonato presso il Policlinico Gemelli di Roma.

L'aeromobile è decollato dall'aeroporto di Cagliari Elmas alle 15. A bordo ha preso posto un'équipe medica dell'Ospedale "Casula" di Cagliari, che ha garantito il monitoraggio e l'assistenza sanitaria continua durante il volo. L'atterraggio presso lo scalo di Roma Ciampino è avvenuto alle 15.40. Una volta a terra, il neonato è stato prontamente affidato alle cure del personale sanitario a bordo di un'ambulanza per il successivo trasferimento al Policlinico Gemelli.