Si è svolto nella mattinata di oggi, 21 aprile 2026, presso la sala riunioni della Capitaneria di Porto di Oristano, un incontro tra le autorità marittime e i sindaci dei Comuni costieri della provincia. Al centro del confronto, i molteplici aspetti legati alla sicurezza della balneazione in vista dell’imminente stagione estiva.

Ad aprire i lavori è stato il comandante della Capitaneria, il capitano di fregata Andrea Chirizzi, che ha voluto sottolineare il valore strategico dell’iniziativa. L’obiettivo, ha evidenziato, è quello di costruire un’azione coordinata e uniforme tra le amministrazioni comunali, così da garantire standard omogenei lungo tutto il litorale e offrire a cittadini e turisti un servizio più efficiente e sicuro.

Nel corso della riunione sono stati affrontati in modo approfondito i principali temi disciplinati dall’Ordinanza di sicurezza balneare. Particolare attenzione è stata riservata all’organizzazione dei servizi di salvamento, alla corretta installazione della cartellonistica di avviso e ai sistemi di segnalazione delle aree a rischio o delle zone di mare riservate alla balneazione.

Non sono mancati focus su questioni di particolare rilevanza per il territorio, come i tratti di costa interdetti alla balneazione — inclusi quelli interessati da fenomeni erosivi —, l’accessibilità degli arenili anche per le persone con disabilità e il rispetto dei divieti di sosta per gli autoveicoli nelle aree demaniali.

I sindaci presenti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa della Guardia Costiera di Oristano, sottolineando come momenti di confronto di questo tipo siano fondamentali per mantenere un dialogo costante e costruttivo tra le istituzioni. Un lavoro condiviso che si conferma cruciale non solo per la sicurezza, ma anche per un settore chiave dell’economia locale, legato all’attrattività turistica delle coste dell’Oristanese.