Due cavalli in fuga sono finiti sulla Strada statale 36 che collega Monza e Cinisello Balsamo (in Lombardia) causando il caos fra auto e camion in transito.

Uno dei due animali è stato centrato in pieno da una vettura in movimento morendo sul colpo, l'altro animale si è dato alla fuga fino a essere raggiunto nei pressi di un centro commerciale. Ferito a una zampa, è stato catturato alle porte di Cinisello e riportato presso il maneggio dal quale si era allontanato.

L’incidente ha coinvolto diverse autovetture e causato il ferimento di circa 12 persone, tra le quali anche un bambino di 6 anni. Lo scontro è avvenuto verso le 19:30 di ieri, lunedì 20 aprile.