È alle battute finali il maxi cantiere avviato da Abbanoa nel quartiere di Villanova. Grazie a un investimento di 1,3 milioni di euro sono stati sostituiti oltre 1,2 chilometri di condotte idriche, tra reti principali e allacci alle utenze. All’appello manca soltanto il ripristino definitivo degli asfalti: negli ultimi giorni l’impresa incaricata ha completato la posa degli ultimi tratti di tubature e realizzato i ripristini provvisori in calcestruzzo. Si attenderà ora l’assestamento del sottofondo prima di procedere con la bitumazione.

I lavori, avviati lo scorso febbraio, sono stati suddivisi in undici sottozone per ridurre l’impatto sulla viabilità: un tratto veniva aperto solo dopo aver liberato il precedente. Le aree interessate hanno riguardato via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias, nel distretto Sonnino, oltre a via Ozieri, via Macomer e via Tempio, nel distretto San Vincenzo Medio.

L’intervento rientra negli investimenti finanziati con i fondi europei di sviluppo e coesione “Fsc – Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico”. Nella stessa programmazione sono compresi anche altri due cantieri, per un valore complessivo di 8 milioni di euro, dedicati al rifacimento della dorsale che collega i serbatoi di San Michele con quelli di Monte Urpinu.

Un’opera che contribuisce a migliorare l’efficienza della rete idrica cittadina e a garantire un servizio più sicuro e affidabile ai residenti.