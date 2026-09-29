È entrata nel vivo oggi, a Nassau, nelle Bahamas, l’edizione 2026 di ILTM North America, con le contrattazioni e gli incontri con stampa e tour operator. L’evento è tra i principali appuntamenti B2B dedicati al turismo di lusso rivolto al mercato nordamericano.

Per la prima volta la Sardegna partecipa alla manifestazione con uno spazio istituzionale e un’area riservata agli operatori alberghieri dell’Isola, all’interno dello spazio Italia curato dall’Enit.

“Il mercato americano è quello che in Sardegna fa registrare la crescita maggiore - afferma l'assessore del Turismo Franco Cuccureddu- sia in termini quantitativi che per fatturato. Solo da due anni abbiamo deciso di curare in maniera particolare il mercato nord americano e lo facciamo non solo con la partecipazione strutturata alle principali fiere, B2B, workshop, con l'organizzazione di educational e trip press ma anche con azioni di comunicazione, sia tradizionali che su web e social, e i risultati sono stati immediati e sorprendenti con un raddoppio delle presenze in soli tre anni”.

ILTM North America riunisce ogni anno una selezione di buyer provenienti da Stati Uniti, Canada e Messico, considerati mercati di riferimento per l’espansione del turismo di alta gamma. La presenza sarda punta così a rafforzare il confronto con gli operatori del comparto luxury nordamericano.