Per quanto riguarda i lavori di miglioramento della rete idrica in corso nel Comune di Sestu, i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento delle nuove condutture realizzate in via Einstein agli incroci con via Vittorio Veneto e via Marconi, e in via Genova agli incroci con corso Italia, via Monserrato, via Ferrara e via Turati, il prossimo venerdì 30 gennaio.

Durante i lavori, che si svolgeranno dalle ore 8.00 fino a circa le 17:00, sarà necessario interrompere l'erogazione idrica nell'area compresa tra via Scipione e via Monserrato, causando cali di pressione e brevi interruzioni.

Il servizio sarà ripristinato completamente una volta completate le operazioni.