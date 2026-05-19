I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un 28enne disoccupato, residente a Pabillonis e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso in flagrante violazione delle misure cautelari a cui era sottoposto.

L’operazione è avvenuta durante un ordinario servizio di controllo del territorio nel capoluogo. I militari hanno intimato l'alt a un'utilitaria per procedere all'identificazione di routine degli occupanti. Durante le verifiche, i Carabinieri si sono resi conto che l'uomo alla guida stava viaggiando in compagnia della sua ex compagna.

I successivi e immediati accertamenti effettuati attraverso la consultazione delle banche dati di Polizia hanno appurato che il giovane era destinatario di una misura cautelare restrittiva che gli imponeva il divieto assoluto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il provvedimento era stato emesso dal giudice in relazione a precedenti e documentate condotte di maltrattamenti in famiglia commesse dall'uomo nei confronti della donna. I Carabinieri hanno quindi accompagnato il 28enne in caserma per le formalità di rito e successivamente, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato trasferito presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.