È stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, con la collaborazione dei Carabinieri, l’uomo accusato di essere responsabile di una tentata rapina ai danni del titolare di un minimarket nel centro di Cagliari.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale intimando al commerciante di consegnargli l’incasso, e l'avrebbe minacciato con quella che inizialmente sembrava una pistola, poi risultata essere un’arma giocattolo. La reazione della vittima ha però costretto il malvivente a darsi alla fuga.

L’immediato intervento delle pattuglie della Volante, attivate subito dopo la segnalazione, ha permesso di avviare tempestivamente le ricerche. Il presunto responsabile è stato rintracciato poco dopo nelle vie limitrofe, mentre tentava di far perdere le proprie tracce.

Condotto negli uffici di polizia, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Proseguono gli accertamenti per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.