È stato colto in flagrante mentre tentava di forzare un’autovettura parcheggiata in strada. Per questo motivo, un 53enne, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato durante la notte scorsa dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari con la pesante accusa di tentato furto aggravato.

La vicenda è avvenuta in viale Sant’Avendrace, durante un normale servizio di pattugliamento del territorio. I militari, transitando nella zona, hanno notato l’uomo mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di un’auto regolarmente parcheggiata, intento ad armeggiare con alcuni elementi del veicolo.

La prontezza dell’intervento ha permesso di bloccare immediatamente l’azione e procedere al controllo del soggetto. Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una pinza e di una chiave inglese, strumenti ritenuti idonei allo scasso e successivamente sequestrati dai militari.

Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato trattenuto presso gli uffici dell’Arma in attesa del giudizio per direttissima, che si sta svolgendo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nel contrasto ai reati predatori, con interventi tempestivi a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio dei cittadini.