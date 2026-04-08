L’associazione culturale I Cantori di via Majore APS presenta lo spettacolo “Nuoro e il suo Nobel”, un omaggio a Grazia Deledda - che si terrà l'8 maggio al Teatro Eliseo - nel centenario dell’assegnazione del prestigioso riconoscimento alla scrittrice nuorese.

Il coro, diretto da Alessandro Catte, propone una serata interamente dedicata all'unica donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura, conferitole nel 1926. La rappresentazione vedrà la partecipazione di un cast composto da artisti nuoresi.

I Cantori di via Majore, nati nel 2020, si sono in pochi anni ritagliati uno spazio di primo piano nella coralità di ispirazione popolare regionale, partecipando con successo a importanti eventi, concerti e manifestazioni in Sardegna. Il coro, impegnato nella valorizzazione dei brani scritti dal proprio direttore, inserisce lo spettacolo all’interno del format “Storie da via Majore”, giunto alla seconda edizione, dedicato a progetti e iniziative che raccontano Nuoro e la Sardegna.

In questo spettacolo il coro rappresenterà la voce dei nuoresi ai tempi del Nobel. Il ruolo del narratore sarà affidato all’attore Giovanni Carroni, protagonista di un percorso artistico di rilievo a livello nazionale, con partecipazioni a film e rappresentazioni teatrali di grande successo in Sardegna e in Italia.

La figura di Grazia Deledda sarà invece interpretata da Monica Corimbi, attrice conosciuta nel panorama teatrale per il suo impegno artistico e per le attività rivolte ai giovani attraverso seminari e stage.

I commenti musicali saranno affidati, oltre che al coro, a Gavino Murgia, musicista di fama internazionale che ha costruito un percorso unico nel panorama musicale mondiale, spaziando dal jazz a produzioni sperimentali e originali.

L'appuntamento è dunque per venerdì 8 maggio 2026 al Teatro Eliseo di Nuoro, alle ore 20:30. L'evento si avvale del patrocinio del Comune di Nuoro e della collaborazione della Fondazione di Sardegna e di Sardegna Teatro TEN.